Забара (Забарин) Андрей Малахиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1909
Дата смерти29.05.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909
Рождение ребёнка
02.08.1927
Рождение ребёнка
04.08.1928
Рождение ребёнка
20.10.1930
Рождение ребёнка
15.09.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1933