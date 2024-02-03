Забара (Забарин) Андрей Малахиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забара (Забарин) Андрей Малахиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1909

Дата смерти

29.05.1933

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909

Отец: Забара (забарин) Малафей Силич

Мать: Забарина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забарина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
04.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забарина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
20.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забарина Евдокия Максимовна

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забарина Евдокия Максимовна

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забарина Евдокия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
29.05.1933
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