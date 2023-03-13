Губинъ Анисимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губинъ Анисимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Губинъ Андрей

Мать: не указана