Алашеев (однодворец) Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алашеев (однодворец) Яков Григорьевич

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.05.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1861

Отец: Алашеев (однодворец , Солдат) Григорий Петрович

Мать: Алашеева Мария Петровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1896

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1898

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Алашеев (однодворец) Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1901

Сын: Алашеев (однодворец) Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1906

Сын: Алашеев (однодворец) Вов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алашеева Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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