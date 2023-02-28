Алашеев (однодворец) Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1861
Рождение ребёнка
14.04.1896
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
03.05.1898
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1899
Сын: Алашеев (однодворец) Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1901
Сын: Алашеев (однодворец) Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1903
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1906
Сын: Алашеев (однодворец) Вов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно