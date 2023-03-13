Шадринъ Устинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадринъ Устинъ

Шадринъ Устинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шадринъ Тимофей

Мать: Шадрина Марья Емельянова