Курунова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Курунова) Агафья Спиридоновна
Отец ребёнка: Курунов Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Курунова) Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Курунов Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Курунова) Акулина Спиридоновна
Отец ребёнка: Курунов Спиридон Антонович
Смерть
Неизвестно