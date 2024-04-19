Курунова Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурунова Акулина Ивановна

Курунова Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курунов Спиридон Антонович

Место жительства
Неизвестно
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Курунова) Агафья Спиридоновна

Отец ребёнка: Курунов Спиридон Антонович

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Курунова) Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Курунов Спиридон Антонович

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Курунова) Акулина Спиридоновна

Отец ребёнка: Курунов Спиридон Антонович

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.