Коневец Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневец Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помилов Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Коновец Татьяна Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помилов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Коновец Татьяна Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Коновец Татьяна Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Коновец Татьяна Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновец Татьяна Радионовна

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