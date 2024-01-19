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Благинин Сергей Яковлев

Место рождения

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Благинин Яков Михайлов

Мать: Благинина Анна Яковлева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Благинин Тарас Сергеев

Мать ребёнка: Благинина Акулина Фокина

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чебыкина Харитина Сергеева

Мать ребёнка: Благинина Акулина Фокина

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Акулина Фокина

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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