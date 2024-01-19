Благинин Сергей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Благинин Яков Михайлов
Мать: Благинина Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Благинина Акулина Фокина
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Чебыкина Харитина Сергеева
Мать ребёнка: Благинина Акулина Фокина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Акулина Фокина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно