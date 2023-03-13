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Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Евсей
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Евсей
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