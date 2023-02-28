Куряева (Юдина) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1855
Отец: Юдин Федор
Мать: Юдина Наталья Ефимовна
Бракосочетание
22.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
15.01.1878
Дочь: Короткова Татьяна Куряева
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
26.06.1881
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1883
Дочь: Прасковья Платоновна
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
13.08.1886
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
18.01.1889
Сын: Куряев Григорий Платонович
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1892
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
07.05.1895
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Куряев Корнилий Платонович
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1898
Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович
Смерть
Неизвестно