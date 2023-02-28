Куряева (Юдина) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряева (Юдина) Вера Федоровна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

12.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1855

Отец: Юдин Федор

Мать: Юдина Наталья Ефимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1874

Муж: Куряев Платон Павлович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Куряев Михаил Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1878

Дочь: Короткова Татьяна Куряева

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1881

Сын: Куряев Андрей Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1883

Дочь: Прасковья Платоновна

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1886

Сын: Куряев Диомид Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Куряев Григорий Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Куряев Иван Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1895

Сын: Куряев Сидор Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Куряев Корнилий Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Куряев Борис Платонович

Отец ребёнка: Куряев Платон Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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