Переседова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1894

Сын: Переседов Леонтий

Отец ребёнка: Переседов Тимофей

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кириллова Наталья

Отец ребёнка: Переседов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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