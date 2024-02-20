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(Бут) Ольга Илларионовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

20.02.1886

Дата смерти

27.02.1886

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886

Отец: Бут Илларион Самсонович

Мать: Бут Пелагея Кононовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.02.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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