(Бут) Ольга Илларионовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения20.02.1886
Дата смерти27.02.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886
Отец: Бут Илларион Самсонович
Мать: Бут Пелагея Кононовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.02.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука