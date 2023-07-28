Сединкина (Рышкова) Васса Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Рышкова) Васса Козмина

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Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Рышков Козма

Мать: Рышкова Стефанида Андреева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сединкин Захарий Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.04.1807

Муж: Сединкин Егор Никифоров

Рождение ребёнка
06.10.1810

Дочь: Сединкина Иустина Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1812

Дочь: Евфросинья Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1813

Сын: Сединкин Стефан Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1815

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1816

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1818

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1819

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1820

Дочь: Олимпиада Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1821

Сын: Сединкин Емелиан Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно