Сединкина (Рышкова) Васса Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Рышков Козма
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Бракосочетание
20.04.1807
Рождение ребёнка
06.10.1810
Дочь: Сединкина Иустина Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
23.09.1812
Дочь: Евфросинья Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
24.12.1813
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
15.03.1815
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
22.08.1816
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
21.03.1818
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
06.04.1819
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
27.07.1820
Дочь: Олимпиада Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Рождение ребёнка
05.08.1821
Отец ребёнка: Сединкин Егор Никифоров
Смерть
Неизвестно