Микерина Стефанида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микерина Стефанида Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Антропова Анна Дмитрева

Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Микеринъ Григорий

Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Микеринъ Василий

Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Микеринъ Ефимъ

Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Дмитрий