Микерина Стефанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Антропова Анна Дмитрева
Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Микеринъ Григорий
Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Микеринъ Василий
Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Микеринъ Ефимъ
Отец ребёнка: Микеринъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеринъ Дмитрий