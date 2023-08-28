Корольков Василий Ильин
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корольков Илья
Мать: скрыто настройками приватности
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
04.01.1909
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: ..-? Васильева
Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ..-? Васильева
Смерть
Неизвестно