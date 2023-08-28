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Корольков Василий Ильин

Место рождения

село Долгуша Землянского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корольков Илья

Мать: скрыто настройками приватности

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
04.01.1909

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: ..-? Васильева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ..-? Васильева

Смерть
Неизвестно
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