Юданова Ульяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зубова Анна Петровна
Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1894
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1895
Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно