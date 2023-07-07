Юданова Ульяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юданова Ульяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зубова Анна Петровна

Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1895

Сын: Юданов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юданов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Юданов Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юданов Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно