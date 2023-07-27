Соколова (Соколова) Гликерия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти20.05.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1809
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
19.07.1810
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
03.09.1811
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
23.03.1813
Сын: Соколов Гавриил Прокопиев
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
07.07.1815
Сын: Соколов Прокопий Прокопьев
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
25.01.1817
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
09.01.1820
Сын: Соколов Григорий Прокопиев
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
04.07.1822
Сын: Соколов Прокопий Прокопиев
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
09.11.1823
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Рождение ребёнка
22.07.1828
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1836
Причина смерти: от горячки