Соколова (Соколова) Гликерия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Гликерия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

20.05.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1809

Сын: Соколов Яков Прокопиев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1810

Сын: Соколов Трофим Прокопиев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1811

Сын: Соколов Михаил Прокопиев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1813

Сын: Соколов Гавриил Прокопиев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1815

Сын: Соколов Прокопий Прокопьев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1817

Сын: Соколов Иоанн Прокопиев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1820

Сын: Соколов Григорий Прокопиев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1822

Сын: Соколов Прокопий Прокопиев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1823

Сын: Соколов Михаил Прокопьев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1828

Сын: Соколов Трофим Прокопьев

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Кондратиев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Прокопий Кондратиев

Смерть
20.05.1836
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки