Стерхова (Вотякова) Неонила Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхова (Вотякова) Неонила Дмитриева

Место рождения

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Стерхов Дмитрiй Семенов

Мать: скрыто настройками приватности

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.01.1849

Муж: Вотяков Егор Петров

Рождение ребёнка
23.07.1849

Сын: Вотяков Ермолай Егоров

Отец ребёнка: Вотяков Егор Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1851

Сын: Вотяков Карп Егоров

Отец ребёнка: Вотяков Егор Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно