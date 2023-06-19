Стерхова (Вотякова) Неонила Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Стерхов Дмитрiй Семенов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.01.1849
Муж: Вотяков Егор Петров
Рождение ребёнка
23.07.1849
Отец ребёнка: Вотяков Егор Петров
Рождение ребёнка
25.05.1851
Сын: Вотяков Карп Егоров
Отец ребёнка: Вотяков Егор Петров
Смерть
Неизвестно