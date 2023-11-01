Пихурова (Утралиева) Айгуль Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихурова (Утралиева) Айгуль Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Сын: Пихуров Амангельды Васильевич

Отец ребёнка: Пихуров Василий Иванович

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Валеева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Пихуров Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пихуров Василий Иванович

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