Шаповалова Пелагея
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Шаповалов Андрей Васильев
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Шаповалова) Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Шаповалова) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Шаповалов Степан Васильев
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Шаповалова) Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Шаповалов Иван (Мл) Васильев
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков
Смерть
После 1836