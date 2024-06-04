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Шаповалова Пелагея

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Василий Марков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шаповалов Иван Васильев

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Шаповалов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Шаповалова) Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Шаповалова) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шаповалов Степан Васильев

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Шаповалова) Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шаповалов Иван (Мл) Васильев

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Марков

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
После 1836

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