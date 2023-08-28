Нигородова Анастасия Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти04.04.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров
Рождение ребёнка
21.10.1885
Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров
Рождение ребёнка
01.02.1887
Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1900
Причина смерти: от простуды