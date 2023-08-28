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Нигородова Анастасия Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

04.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нигородов Семен Павлов

Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Нигородов Яков Павлов

Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1887

Сын: Нигородов Трифон Павлов

Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигородов Василий Павлов

Отец ребёнка: Нигородов Павел Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигородов Павел Петров

Смерть
04.04.1900
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
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