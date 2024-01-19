Гавриленко (Рябенко) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Рябенко Николай Иванович
Мать: Рябенко Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Исайкина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Гавриленко Александр Иванович
Рождение ребёнка
1975
Сын: Гавриленко Андрей Александровна
Отец ребёнка: Гавриленко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно