Гавриленко (Рябенко) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко (Рябенко) Зинаида Николаевна

Место рождения

Юца, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Рябенко Николай Иванович

Мать: Рябенко Вера Андреевна

Юца, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Исайкина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Гавриленко Александр Иванович

Рождение ребёнка
1975

Сын: Гавриленко Андрей Александровна

Отец ребёнка: Гавриленко Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Александр Иванович

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