Икрина (Попова) (Икрина (Попова)) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Попова) (Икрина (Попова)) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

Мать: не указана