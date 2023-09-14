Кузьмина (Юдина) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Юдина) Вера Федоровна

Место рождения

с. Гатова, Мирзитская волость, Курмильский уезд, Симбирской губернии.

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Гатова, Мирзитская волость, Курмильский уезд, Симбирской губернии.
Бракосочетание
29.01.1921

Муж: Кузьмин Петр Акимович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
07.10.1922

Сын: Кузьмин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Акимович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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