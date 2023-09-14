Кузьмина (Юдина) Вера Федоровна
Место рожденияс. Гатова, Мирзитская волость, Курмильский уезд, Симбирской губернии.
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Гатова, Мирзитская волость, Курмильский уезд, Симбирской губернии.
Бракосочетание
29.01.1921
Рождение ребёнка
07.10.1922
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Акимович
Смерть
Неизвестно