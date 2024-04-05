Рыжова (Евтишина) Раиса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1943
Со слов родилась 07.02.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Виктор
Рождение ребёнка
13.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжов Виктор
Рождение ребёнка
16.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжов Виктор