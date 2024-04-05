Рыжова (Евтишина) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Евтишина) Раиса Григорьевна

Место рождения

Хотня, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

02.01.1943

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1943

Отец: Евтишин Григорий Кузьмич

Мать: Евтишина Мария Кузьминична

Хотня, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Со слов родилась 07.02.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Виктор

Рождение ребёнка
13.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжов Виктор

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжов Виктор

Дмитров, Дмитровский, Московская область

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