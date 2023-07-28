Дубков Кузьма Тихонович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти14.12.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Дубкова Офимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубкова Офимья
Смерть
14.12.1842
Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: от горячья
Похороны
Неизвестно
кладбище Санарского отряда