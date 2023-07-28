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Дубков Кузьма Тихонович

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

14.12.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Дубков Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Дубкова Офимья

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубкова Офимья

Смерть
14.12.1842
Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: от горячья
Похороны
Неизвестно
кладбище Санарского отряда