Звенигородский Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти17.01.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звенигородский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Звенигородская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князь Звенигородский Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Звенигородская Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
штабс-ротмистр
Смерть
17.01.1890