Звенигородский Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звенигородский Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

17.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звенигородский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Звенигородская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князь Звенигородский Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Звенигородская Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
штабс-ротмистр
Смерть
17.01.1890
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