Алексеева Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954
Отец: Алексеев Михаил
Рождение ребёнка
06.08.1977
Дочь: Биркенгоф Наталия Александровна
Отец ребёнка: Биркенгоф Александр Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1980
Сын: Биркенгоф Михаил Александрович
Отец ребёнка: Биркенгоф Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1989
Сын: Биркенгоф Александр Александрович
Отец ребёнка: Биркенгоф Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно