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Алексеева Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954

Отец: Алексеев Михаил

Мать: Алексеева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.08.1977

Дочь: Биркенгоф Наталия Александровна

Отец ребёнка: Биркенгоф Александр Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1980

Сын: Биркенгоф Михаил Александрович

Отец ребёнка: Биркенгоф Александр Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1989

Сын: Биркенгоф Александр Александрович

Отец ребёнка: Биркенгоф Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биркенгоф Александр Михайлович

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