Фадин Фадей Дементьевич
Место рождениясело Урусово Рязанской Губернии
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1796
Сын: Фадин Федор (Федос) Фадеевич
Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фадин Фадеев Леон (Лев) Фадеевич
Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1807
Сын: Фадин Ермолай (Герм) Фадеевич
Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фадин Фрол Фадеевич
Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)
село Урусово Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно