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Фадин Фадей Дементьевич

Место рождения

село Урусово Рязанской Губернии

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Фадин Дементий Миронович

Мать: Фадина Авдотья Матфеевна (Матфеева)

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1796

Сын: Фадин Федор (Федос) Фадеевич

Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фадин Александр Фадеевич

Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фадин Фадеев Леон (Лев) Фадеевич

Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Фадин Ермолай (Герм) Фадеевич

Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фадин Фрол Фадеевич

Мать ребёнка: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)

село Урусово Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадина Матрона Хрисанфовна (Крисанфовна)

Смерть
Неизвестно
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