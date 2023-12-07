Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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