Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно