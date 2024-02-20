Михайлова (Верховская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Верховская) Анна Михайловна

Место рождения

Kostroma, Kostroma Oblast, Russia

Дата рождения

29.12.1828

Дата смерти

01.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1828

Отец: Верховский Михаил Иванович

Мать: Верховская Ольга Карловна

Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Бракосочетание
26.08.1849

Муж: Михайлов Александр Васильевич

Супруг(-а): Анна Михайловна Михайлова (Верховская)
Рождение ребёнка
19.09.1850

Дочь: Верховская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Makaryev, Makaryevsky District, Kostroma Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
26.10.1852

Дочь: Лерхе Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Около 04.04.1855

Сын: Михайлов Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1855

Сын: Михайлов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.1857

Сын: Михайлов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1858

Сын: Михайлов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
26.07.1860

Сын: Михайлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Макарьев, Костромская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.11.1861

Сын: Михайлов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1863

Дочь: Шишкина Наталия Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1867

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1869

Сын: Михайлов Василий Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Лыжина Мария Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич

Смерть
01.02.1905
St Petersburg, St Petersburg, Russia
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