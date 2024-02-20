Михайлова (Верховская) Анна Михайловна
Место рожденияKostroma, Kostroma Oblast, Russia
Дата рождения29.12.1828
Дата смерти01.02.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Верховская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Дочь: Лерхе Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Сын: Михайлов Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Сын: Михайлов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Сын: Михайлов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Сын: Михайлов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Сын: Михайлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Сын: Михайлов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Дочь: Шишкина Наталия Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Сын: Михайлов Василий Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич
Дочь: Лыжина Мария Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Васильевич