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Пругло Андрей Федорович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

29.11.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1827

Жена: Пругло Фекла Антоновна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение
29.11.1907

Отец: Пругло Федор Михайлович

Мать: Пругло Агриппина Емельяновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.02.1930

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Пругло Фекла Антоновна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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