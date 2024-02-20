Пругло Андрей Федорович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения29.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Бракосочетание
29.10.1827
Жена: Пругло Фекла Антоновна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение
29.11.1907
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.02.1930
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Пругло Фекла Антоновна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно