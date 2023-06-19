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Вотяков Петр Федотов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Вотяков Федот Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Сын: Вотяков Алексей Петров

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Фекла Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Вотякова Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1768

Сын: Вотяков Афанасий Петров

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Вотяков Давыд Петров

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Вотяков Афанасий Петров

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно