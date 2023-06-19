Вотяков Петр Федотов
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Вотяков Федот Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Фекла Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Вотякова Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Вотяков Давыд Петров
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Смерть
Неизвестно