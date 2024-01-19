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Благинин Абрам Михайлов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Благинин Михайло Исаков

Мать: Благинина Ирина Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Карякина Акулина Абрамова

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Благинина Дарья Абрамова

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Благинина Марфа Абрамова

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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