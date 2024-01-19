Благинин Абрам Михайлов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Благинин Михайло Исаков
Мать: Благинина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Карякина Акулина Абрамова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Благинина Дарья Абрамова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Благинина Марфа Абрамова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно