Потылицын Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения05.04.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1860
Сын: Потылицын Василий Васильев
Мать ребёнка: (Чернышедова) Екатерина Лаврентьева
Рождение ребёнка
?.06.1864
Дочь: (Потылицына) Зинаида Васильева
Мать ребёнка: (Чернышедова) Екатерина Лаврентьева
Смерть
Неизвестно