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Потылицын Василий Андреев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.04.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1835

Отец: Потылицын Андрей Николаев

Мать: Потылицына (Худоногова) Феодосия Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чернышедова) Екатерина Лаврентьева

Рождение ребёнка
22.12.1860

Сын: Потылицын Василий Васильев

Мать ребёнка: (Чернышедова) Екатерина Лаврентьева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1864

Дочь: (Потылицына) Зинаида Васильева

Мать ребёнка: (Чернышедова) Екатерина Лаврентьева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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