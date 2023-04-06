Шахворостов Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахворостов Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шахворостов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахворостова Александра

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахворостова Александра

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахворостова Александра

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахворостова Александра

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахворостова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахворостова Александра

Место жительства
Неизвестно
Кемеровская обл