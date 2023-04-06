Шахворостов Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шахворостов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахворостова Александра
Место жительства
Неизвестно
Кемеровская обл