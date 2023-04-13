Евстафьева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1892
Дата смерти28.03.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1918
Сын: Евстафьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Евстафьев Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1921
Причина смерти: туберкулез