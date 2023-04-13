Евстафьева Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1892

Дата смерти

28.03.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1918

Сын: Евстафьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Евстафьев Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьев Петр Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1921
Причина смерти: туберкулез