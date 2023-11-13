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Проньков Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

После 20.03.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Проньков Семён Васильевич

Мать ребёнка: Пронькова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 13.02.1891

Жена: Пронькова Пелагея Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.03.1910
в метрике нет отметки о смерти
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