Проньков Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиПосле 20.03.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1891
Сын: Проньков Семён Васильевич
Мать ребёнка: Пронькова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
До 13.02.1891
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.03.1910
в метрике нет отметки о смерти