Бойко Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Лариса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.2005

Сын: Сорокин Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.2012

Сын: Сорокин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.2021

Дочь: Бойко Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Бойко Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Алексей Александрович

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