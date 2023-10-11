Бойко Лариса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.2005
Сын: Сорокин Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.2012
Сын: Сорокин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.2021
Дочь: Бойко Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Бойко Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно