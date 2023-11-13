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Кузнецов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кузнецов Пётр Андреевич

Мать: не указана

Восприемник
01.07.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Агриппина Петровна Кузнецова
Восприемник
16.08.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Алексеевич Еремин
Восприемник
19.12.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Алексеевна Еремина
Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1913

Сын: Кузнецов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Восприемник
14.10.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Зинаида Сергеевна Жесткова
Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Кузнецова Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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