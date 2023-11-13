Кузнецов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Кузнецов Пётр Андреевич
Мать: не указана
Восприемник
01.07.1906
Агриппина Петровна Кузнецова
Восприемник
16.08.1908
Андрей Алексеевич Еремин
Восприемник
19.12.1909
Анна Алексеевна Еремина
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.1913
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Восприемник
14.10.1918
Зинаида Сергеевна Жесткова
Бракосочетание
До 16.02.1920
Жена: Кузнецова Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920