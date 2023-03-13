Куклевъ Иванъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Куклевъ Андрей
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Куклева Анна Иванова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1773
Сын: Куклевъ Леонтий
Мать ребёнка: Куклева Марья Васильева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куклева Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куклева Анна Иванова