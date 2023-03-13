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Куклевъ Иванъ

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Куклевъ Андрей

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Куклева Анна Иванова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1773

Сын: Куклевъ Леонтий

Мать ребёнка: Куклева Марья Васильева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Анна Иванова