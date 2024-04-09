Ксения Алексеева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Потылицын Василий Сергиев
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Потылицын Захарий Сергиев
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев
Рождение ребёнка
23.03.1852
Сын: Потылицын Гавриил Сергиев
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев
Рождение ребёнка
01.06.1853
Сын: Потылицын Митрофаний Сергиев
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Потылицын) Акилина Сергиева
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев
Рождение ребёнка
22.02.1856
Дочь: (Потылицына) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев
Рождение ребёнка
06.06.1859
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев
Смерть
Неизвестно