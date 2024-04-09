Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Алексеева

Ксения Алексеева

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Сергий Дмитриев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Потылицын Василий Сергиев

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Потылицын Захарий Сергиев

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.03.1852

Сын: Потылицын Гавриил Сергиев

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.06.1853

Сын: Потылицын Митрофаний Сергиев

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Потылицын) Акилина Сергиева

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.02.1856

Дочь: (Потылицына) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.06.1859

Сын: Потылицын Михаил Сергиев

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Дмитриев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.