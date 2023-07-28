Матушкина (Боталова) Фекла Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина (Боталова) Фекла Андреева

Место рождения

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.02.1831

Муж: Матушкин Александр Спиридонов

Рождение ребёнка
07.02.1834

Сын: Матушкин Никифор Александров

Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1835

Сын: Матушкин Яков Александров

Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1838

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1840

Дочь: Васса Александрова

Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно