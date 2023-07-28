Матушкина (Боталова) Фекла Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1831
Рождение ребёнка
07.02.1834
Сын: Матушкин Никифор Александров
Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов
Рождение ребёнка
27.11.1835
Сын: Матушкин Яков Александров
Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов
Рождение ребёнка
27.07.1838
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов
Рождение ребёнка
12.08.1840
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Матушкин Александр Спиридонов
Смерть
Неизвестно