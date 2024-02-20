Прийменко Аксентий Косьмин
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1868
Дата смерти08.11.1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.11.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-69,зап-31
Похороны
10.11.1873
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука