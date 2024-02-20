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Прийменко Аксентий Косьмин

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1868

Дата смерти

08.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Прийменко Косьма Григорьевич

Мать: Прийменко Феврония Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.11.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-69,зап-31
Похороны
10.11.1873
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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