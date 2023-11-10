(Харечко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харечко) Мария

Место рождения

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950

Отец: Харечко Василий

Мать: Харечко Ирина

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.02.1969

Муж: Дон Николай

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
ЗАГС
Рождение ребёнка
05.01.1970

Дочь: Иваненко Оксана

Отец ребёнка: Дон Николай

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.07.1971

Сын: Дон Виталий

Отец ребёнка: Дон Николай

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.03.1977

Дочь: Пащенко Екатерина

Отец ребёнка: Дон Николай

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.10.1982

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дон Николай

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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