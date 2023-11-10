(Харечко) Мария
Место рождения
Дата рождения07.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950
Отец: Харечко Василий
Мать: Харечко Ирина
Бракосочетание
15.02.1969
Муж: Дон Николай
ЗАГС
Рождение ребёнка
05.01.1970
Дочь: Иваненко Оксана
Отец ребёнка: Дон Николай
Рождение ребёнка
30.07.1971
Сын: Дон Виталий
Отец ребёнка: Дон Николай
Рождение ребёнка
25.03.1977
Дочь: Пащенко Екатерина
Отец ребёнка: Дон Николай
Рождение ребёнка
07.10.1982
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дон Николай