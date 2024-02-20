(Романько) Пелагея Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Романько) Пелагея Поликарповна

(Романько) Пелагея Поликарповна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

04.08.1921

Дата смерти

07.08.1921

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1921

Отец: Романько Поликарп Иванович

Мать: Евдокия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
07.08.1921
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close