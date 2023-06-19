Кочкарева (Перелыгина) Пелагея Антоновна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти21.07.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1902
Рождение ребёнка
16.11.1902
Сын: Кочкарев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1905
Дочь: Харитина Григорьевна
Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1919
Причина смерти: холера