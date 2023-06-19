Кочкарева (Перелыгина) Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкарева (Перелыгина) Пелагея Антоновна

Место рождения

Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

21.07.1919

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
21.01.1902

Муж: Кочкарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Кочкарев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1905

Дочь: Харитина Григорьевна

Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1919
Причина смерти: холера