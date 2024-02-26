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Осипова (Шебалдова) Ольга Вадимовна
Осипова (Шебалдова) Ольга Вадимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шебалдов Вадим
Мать
(Супоня) Юлия
Дети
Артем
Артур
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шебалдов Вадим
Мать:
Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Артем
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Артур
Отец ребёнка:
?
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