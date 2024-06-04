Шаповалов Константин Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалов Константин Михайлов

Шаповалов Константин Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Шаповалов Василий Афанасьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
24.10.1866

Жена: Шаповалова (Ковалева) Агриппина Данилова

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1866

Мы используем куки для улучшения работы сайта.