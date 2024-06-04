Шаповалов Константин Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Шаповалов Василий Афанасьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
24.10.1866
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1866