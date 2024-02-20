Савченко Яков Семенович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения08.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
14.10.1931
Сын: Савченко Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Савченко Мария Тихоновна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савченко Мария Тихоновна
Смерть
Неизвестно