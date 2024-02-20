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Савченко Яков Семенович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

08.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903

Отец: Савченко Семен Антонович

Мать: Савченко Параскева Андреевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
14.10.1931

Сын: Савченко Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Савченко Мария Тихоновна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Мария Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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