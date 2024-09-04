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Воронина ? Филипповна

Место рождения

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Воронина Елизавета Ларионовна

Отец ребёнка: Воронин Ларион Семенович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Воронина Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: Воронин Ларион Семенович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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