Воронина ? Филипповна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Воронина Елизавета Ларионовна
Отец ребёнка: Воронин Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Воронина Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: Воронин Ларион Семенович
Смерть
Неизвестно